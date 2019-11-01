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高中生雙載趕打工 擦撞拖板車1死1命危

高中生無照雙載騎車，與拖板車發生擦撞，一死一傷。（記者李容萍翻攝）

高中生無照雙載騎車，與拖板車發生擦撞，一死一傷。（記者李容萍翻攝）

2019-11-01 05:30:00

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區新生路二段靠近大圳路路段，昨傍晚發生一起死亡車禍，二名就讀中壢區某高中高職部二年級、同為十六歲的一男一女高中生，放學後無照雙載前往打工途中，與正在路口迴轉的拖板車擦撞，二人被撞飛摔地，騎車的宋姓高中生送醫不治，被載的鐘姓女友頭部重創顱內出血，轉送林口長庚醫院救治，手術後送加護病房觀察。車禍現場留有二人的安全帽和被撞毀的機車，車禍原因由警方進一步調查中。

二名高中生的家屬晚間接到消息，焦急趕往醫院，對於原本好好的人出門上學，卻在放學後的打工途中發生嚴重車禍，悲痛又不捨。

校方表示，宋姓高中生可能為了放學後打工方便，才會不顧校方不要無照騎車的交通安全宣導叮嚀，放學後載女友騎車釀成憾事。宋生為低收入戶，校方會全力協助家屬善後。

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