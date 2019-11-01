仰德大道車禍揪代驗放水 3業者、1黃牛聲押

專案小組拍到疑似選手車車牌號碼冒驗。（士林地檢署提供）

2019-11-01 05:30:00

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署偵辦二○一七年陽明山仰德大道四死八傷車禍案發現，肇事車無手煞車卻通過定期檢驗，進而查出至少有三家代驗廠收受驗車黃牛賄款後放水，前天約談肇事車所屬公司負責人陳美蘭、代檢廠負責人、代檢黃牛等多人到案。檢調訊後認定三家代驗廠業者及吳姓黃牛涉案重大，向法院聲請羈押禁見；另陳美蘭等十八人訊後情回，還有十二人各以一萬至二十萬元不等金額交保。

士檢襄閱主任檢察官邱智宏指出，檢方初步查出代檢廠業者與黃牛掛勾，針對仰德大道肇事車輛在內的二十六台混凝土泵浦車竄改檢驗數據，或塗改俗稱「選手車」的車況正常車輛的車身車牌號碼，或將「選手車」的前後車牌更換為問題車車牌號碼來冒驗。

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承辦檢察官發現，台中市特威力代檢廠、桃園市鴻湧代檢廠與維邦代檢廠，涉收代檢黃牛賄賂，在檢驗不合格混凝土泵浦車時放水，前天動員一百八十名司法警察搜索，約談嫌犯及證人共六十二人。

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