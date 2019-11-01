中國船盜抽砂石 台灣能不能抓？法界：經濟海域屬地延伸 我具審判權

中國非法盜採砂石船。（澎湖海巡隊提供）

2019-11-01 05:30:00

〔記者吳政峰／台北報導〕中國抽砂船大舉侵入我國專屬經濟海域盜抽海砂，有人擔心我方司法管轄權恐不及於二十浬的鄰接海以外。台大法律系教授林鈺雄認為，我國「專屬經濟海域及大陸礁層法」第十八條已指出，故意損害天然資源或破壞自然生態者可處五年以下徒刑，屬於我國刑法屬地主義以外原則的例外擴張，審判權沒有問題。

林鈺雄表示，過去中國船隻侵入我國「領海」才被逮捕，而今檢巡在專屬經濟海域抓人，法律適用是個專業挑戰，尤其普通刑法屬地原則的例外擴張（第五、六、七、八條的世界法原則、保護原則、屬人原則等），均無法適用本案。

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立法目的即處罰經濟海域犯罪

但林鈺雄認為，我國「專屬經濟海域及大陸礁層法」是特別刑法，本身就創設在處罰我國經濟海域及大陸礁層的犯罪行為上，雖沒有直接寫明同時創設刑法效力的屬地延伸，但也沒有否認或排除；且從立法目的看，就是要處罰經濟海域的犯罪，若硬要說我國刑法效力不及，則該法形同具文，顯非立法本旨。

林鈺雄解釋，我國依「聯合國海洋法公約」訂定該專法，對經濟海域可得利用及保護環境等項目具主權及管轄權，雖台灣非聯合國會員，但海洋公約規定的內容視為國際習慣，我國可據以主張。

雖透過解釋可解決管轄權問題，但林也建議，為求更明確，立法者最好在刑法第五條增列該專法十八條；交通大學科技法律學院教授林志潔也認為，當時專法創設時未同步增列在刑法第五條中，是件怪事，立法者應檢討。

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