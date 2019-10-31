冷血男下藥劫殺前女友 伴屍吸安毒、吃泡麵

陳冠霖以FM2迷昏戴姓前女友，徒手勒其頸部致死，再大肆搜刮戴女財物，期間甚至外出買毒，然後折返房間伴屍吸毒、吃泡麵。（取自網路）

2019-10-31 05:30:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹檢警偵辦男子陳冠霖勒殺戴姓前女友案，意外發現死者體內有FM2反應，才知陳男預謀強盜殺人，以FM2迷昏戴女後勒死，再大肆搜刮戴女財物，期間甚至外出買毒，然後折返房間伴屍吸毒、吃泡麵，接著用死者手機假傳簡訊，營造仍存活的假象，新竹地檢署依強盜殺人罪嫌起訴陳嫌。

檢方調查，29歲的陳冠霖去年6月起因債務而需錢孔急，得知剛與他分手的戴女銀行帳戶有20萬元購車款，陳想要回交往期間花費約10萬元，遂於7月9日晚間約戴女，希望分手後最後一次聊天，將戴女載到湖山汽車旅館，以FM2摻入飲料，欲迷昏戴女，陳冠霖向戴女催討交往期間花費10萬元遭拒，因藥效逐漸發作，陳男徒手勒其頸部致死。

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死者手機傳訊營造假象

因戴女已無氣息，陳男遂以戴女指紋解開手機，登入網路銀行，將10萬元轉到他的帳戶，並盜刷戴女信用卡及搜刮戴女包包內現金，於凌晨3點外出購買安非他命及泡麵，返回摩鐵房間伴屍吸安、吃泡麵。

為免犯行被發現，陳男佯裝戴女，於清晨6點向戴女友人發送簡訊「晚上我睡這好了，早上回去換衣服，太累了」等語，使友人誤以為戴女安然無恙，6點半拿走戴女的金融卡，逃離汽車旅館。

清晨7點陳男欲冒領死者帳戶餘額，因密碼輸入錯誤而未遂。陳男於逃逸過程的下午2點多，在網咖發送訊息，恫嚇彭姓前妻「下一個就是妳，這是妳的選擇！」經彭女報警，檢警循線逮捕陳男。

恐嚇前妻「下個就是妳」

根據勘驗，戴女額頭挫傷處及頸部、雙手指甲皆驗出陳冠霖的DNA，且陳男被查獲時，右側頸部、左鎖骨及雙手手掌有多處抓痕， 證明死者遭其徒手勒頸，且戴女生前掙扎抵抗等事實。

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