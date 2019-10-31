教唆殺人割下體棄屍 癌末通緝犯歸案

2019-10-31 05:30:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市六十三歲男子賴定國，廿年前教唆共犯賴棟等人殺害太保市農會前任理事長官評西，切掉其陰莖棄屍，詛咒官男到閻王爺面前，也無法享受魚水之歡；賴定國二○○八年四月被判無期徒刑定讞後，逃亡中國多年，因罹患食道癌末期，十月廿六日返台，由嘉縣警方押解歸案，嘉義看守所考量其健康因素，經檢方同意，前晚辦理拒絕收監，交付家屬。

賴定國遭通緝時效長達四十年，至二○四八年止，他因重病，透過家人聯繫嘉縣警方表達要歸案，從中國廣州搭機至桃園國際機場後，由警方將他押解歸案。

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賴定國無法行走坐輪椅，因食道癌無法言語，檢警偵訊時，僅能搖頭或點頭；交付家屬後，檢方已請警方每三個月定期查訪，瞭解其身體狀況。

早年從事茶葉生意的賴定國，因不滿官評西常出入寡居的嬸嬸住處，懷疑兩人關係，並怨恨官男曾替嬸嬸出面，協調他與嬸嬸的房屋爭執，加上賴定國與官男的弟弟也有會款糾紛，賴定國自二○○○年三月起，多次教唆賴棟殺害官男，同年五月一日再找來另兩名男子，邀官男到鹽水喝花酒，官男見賴定國在場，原想離去，但被其他人抱住，被賴棟持尖刀刺殺倒下，賴棟怒罵官男「秋哥」，割斷其下體，詛咒官男到閻王爺面前也無法享受魚水之歡，最後將官男棄屍在台八十二線東西向快速道路高架橋涵洞下方。

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