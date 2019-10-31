助選員涉買票 恆春鎮長一審判當選無效

恆春鎮長盧玉棟被判決當選無效，可上訴。（資料照，記者陳彥廷攝）

2019-10-31 05:30:00

〔記者李立法、陳彥廷／屏東報導〕屏東地檢署去年底以恆春鎮長盧玉棟的助選員涉嫌買票為由，對盧提起當選無效之訴，競爭對手、前縣議員張榮志也對盧提起當選無效之訴，屏東地方法院民事庭審理後兩案併判，昨天判決盧玉棟當選無效，可上訴。

去年恆春鎮長選舉共有五人參選，包括爭取連任的盧玉棟、轉換跑道的屏東縣議員張榮志、律師張怡、宗教界人士釋慧德，以及外號「阿龍師」的拉麵主廚鄭文龍。

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屏東地檢署在選舉期間查獲盧玉棟的邱姓等助選人員涉嫌買票，經對涉案人員依違反選罷法提起公訴後，並對盧玉棟提起民事當選無效之訴；張榮志也以盧玉棟的樁腳涉嫌賄選為由，對盧玉棟提起當選無效之訴。

屏東地方法院昨天審結，法官採信原告所提事證，判盧玉棟當選無效。

張榮志得知屏東地院該判決後表示，選舉期間盧玉棟陣營打烏賊戰抹黑他，事實證明盧玉棟才是賄選，屏東地院還他清白，也證明他是「光榮的落選」。

盧玉棟本人手機未接，無法得知其對屏東地院判決結果看法，恆春鎮公所人員則表示對案情並不清楚，無法替鎮長發言。

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