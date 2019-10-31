屏縣本屆首位／來義鄉長涉賄 當選無效解職

國民黨籍屏東縣來義鄉鄉長竇望義（右，穿藍色背心者）成為屏東縣本屆第一位被解職的鄉鎮長。（資料照，記者邱芷柔攝）

2019-10-31 05:30:00

〔記者黃建華、邱芷柔／屏東報導〕國民黨籍屏東縣來義鄉長竇望義，去年選舉成功連任後，被競爭對手莊景星以樁腳涉賄被檢方起訴為由，提起民事當選無效之訴，一審判當選無效，二審高雄高分院昨天上午駁回上訴，維持判竇當選無效，全案確定，竇望義也從即日起解除職務，成為屏東縣本屆第一位被解職的鄉鎮長。

莊景星提告指控，竇望義的林姓大樁腳在去年選舉期間，被檢警查獲以每票一千元價碼向選民買票，並被檢方依違反選罷法提起公訴，他認為林男的賄選行為是竇望義授意，竇望義當選鄉長應屬無效。

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竇望義反駁是樁腳屬個人行為

竇望義雖反駁，指林男並非他的競選團隊成員，林男涉賄純屬個人行為，與他無關，檢方不曾以此訊問過他，也沒有對他提起當選無效之訴或相關司法調查，主張莊男的訴求無理由，應予駁回。

而林男則供稱，向行賄的選民要求支持竇望義，是他自發性行為，買票的錢也是他自行出資。

屏東地院今年五月間審理認為，林男經濟並不寬裕，實無甘冒刑責風險而自發出資為竇賄選的必要，檢方雖未對竇實施偵查或提起當選無效之訴，但民事法院本於獨立職權，調查證據審認事實，經參酌相關卷證資料及辯論意旨後，認定竇望義確有賄選行為，莊景星請求有理，應予准許。

竇望義不服上訴，但高雄高分院昨上午宣判，駁回上訴。竇望義當選無效定讞。

縣府將派代理鄉長 3個月內補選

屏東縣政府民政處表示，因二審判決定讞，竇望義即日起解職，這週將派任代理鄉長，縣選委會則會在三個月內完成補選投票作業。

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