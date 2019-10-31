普悠瑪案開庭 傷者直呼怕坐火車

2019-10-31 05:30:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕去年十月發生的普悠瑪翻車事故，導致十八人死亡、兩百多人受傷；宜蘭地院昨第三度開庭，事故中受重傷的古秀琴說，這個月因母親過世，她又再一次搭普悠瑪回台東奔喪，還經過事發地新馬站。被問到心情感受時激動落淚，直說還是很害怕；傷者呂保清也說，現在搭火車也都很害怕，他不想再出庭，不想再搭火車了。

宜蘭地方法院昨針對普悠瑪案第三次開庭，傳喚尤振仲等三名被告與四十七名傷者與罹難者家屬出庭，除了尤等三被告，傷者與家屬僅四人出庭。

請繼續往下閱讀...

其中，古秀琴是台東人，去年十月廿一日事故當天，是因為父親去世，帶著四個孩子搭乘普悠瑪回台東奔喪，不料發生意外，她與孩子都受傷，自己一度無法下床，事發一年多，走路仍一拐一拐，脖子還帶著護頸。

古秀琴說，她一直在台北療養，這個月母親去世，她又搭普悠瑪回台東老家，經過新馬站。被問到再度經過事故地點的感受，她激動落淚說，根本不敢往窗外看，心中陰影至今無法克服，真的很害怕，只能不斷忍耐。

另名傷者呂保清也說，自己現在搭火車也還會害怕，從台東來宜蘭開庭，還是要搭普悠瑪，他實在不想出庭，不想再搭火車了，命撿回來就好，他也不想再追究台鐵。

尤振仲等三名被告在律師陪同出庭，全程不受訪。 尤振仲等人在庭上未發言，由律師代為與法官敲定後續審理程序，下次審理庭預計十二月二十四日下午兩點半召開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法