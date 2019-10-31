撞死興大生 賴嫌坦承拉Ｋ發監執行

2019-10-31 05:30:00

〔記者蘇金鳳、楊政郡／台中報導〕前天清晨在大里區東明路、永隆路口，駕駛賓士車撞死中興大學學生黃士恩的毒品通緝犯賴嘉韡（廿一歲），逃逸十八小時後，前天夜間投案，警方昨天上午依肇事逃逸、過失致死罪嫌移送地檢署，他只小聲地說「對不起」，檢方直接發監執行，至於其他罪名，包括他可能涉嫌毒駕（吸毒後駕駛）則另案偵辦。

毒品通緝犯賴嘉韡在撞上黃生後，冷血看一眼隨即棄車逃竄，不急救也不報警，放任黃生枉死，惡行令人髮指，黃生的父親控訴，前途似錦的兒子給這名毒蟲毀了，賴嫌押解到地檢署途中，記者問他為何逃逸？是否酒駕？他僅心虛說：「對不起。」

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賴嫌投案後，坦承拉Ｋ（吸毒），但警方尿液檢驗需一週後才知結果，且因賴嫌投案時，已是案發十八小時後，是否酒駕已不可知，毒駕或酒駕觸犯公共危險罪，這部分仍須進一步釐清，賴嫌目前因涉嫌販賣毒品被判刑一年十月，棄保潛逃而被通緝，檢察官先發監執行。

此外，他前年還涉入角頭「要命小方」方敏懿之子常男（從母姓）的綁架勒贖案，此案目前於台中地院審理中。

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