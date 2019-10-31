發票中獎才開立 3年詐財1600萬

檢方查獲首宗「二聯式收銀機發票」詐領發票獎金，查扣空白發票、打印機等證物。（彰化地檢署提供）

2019-10-31 05:30:00

〔記者陳冠備、巫其倫／綜合報導〕財政部中區國稅局與彰化地檢署聯手追查發覺，國內出現一個「真中獎、假消費」詐領發票獎金集團，集團虛設七家水資源站，但根本沒加水機，而是向國稅局每期購買數百萬張發票，等發票開獎，篩選出中獎發票再開立小額金額後兌獎，三年來詐領約一千六百萬元。檢方指出，這是國內首宗破獲的「二聯式收銀機發票」詐領發票獎金案。

虛設水資源站 假交易真中獎

國稅局表示，今年中接獲一家超商反映，有特定人持多張中獎發票兌獎，中獎發票來自同一家加水站公司，單張發票申報金額僅一至三元；經局方使用「國稅管理運用稅務系統」大數據分析，發現有七家加水站公司出現相同異常，通報檢方。

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彰化地檢署指派檢察官施教文、賴政安成立專案小組偵辦，二十九日由主任檢察官吳宇軒率上百人前往七家公司搜索，查扣數百箱空白發票、打印機等證物，傳訊十二名嫌犯到案，訊後三十三歲主嫌盧杰煬獲法院裁定收押，其餘同夥分獲十萬元、兩萬元不等交保。

上期成本31萬 海削220萬獎金

彰檢襄閱主任檢察官葉建成表示，該不法集團虛設七家公司後，大量購買空白統一發票，比如今年七到八月向國稅局購入一百七十萬張空白發票，花費二十四萬四八○○元，加上每家加水站五％營業稅約一萬元，成本約三十一萬元，就中了兩百二十萬元獎金，獲利驚人。今年九到十月又買進兩百萬張空白發票，所幸及時查獲，否則將嚴重侵蝕國庫，也破壞兌獎公平性。

檢方與國稅局表示，集團為免犯行曝光，篩選出中獎空白發票後，登打做成一至五十元小額假交易中獎發票，交給兌領車手，車手每兌一張中獎發票獎金，可獲佣金四十元不等代價，他們安排好路線，分散到不同超商詐領，避免「中獎發票量大」引起注意。

自二○一六年十一月至今，兌領發票高達五萬九二○三張，兌獎金額從兩百元至二十萬元不等，總計領走獎金一五九六萬五八○○元。檢方說，因集團犯行具組織性，認定違反組織犯罪條例，以及商業會計法、刑法加重詐欺等罪。

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