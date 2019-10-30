「台中治安不好 晚上別出門」 叮嚀仍生憾 父痛哭

悲淒的父親（右一）哀傷的他質問：「我們養大小孩是來被撞的嗎？」（記者楊政郡攝）

2019-10-30 05:30:00

「養大小孩是來被撞的嗎？」

〔記者楊政郡／台中報導〕中興大學3年級學生黃士恩昨天凌晨被駕駛白色賓士車的惡徒撞死，黃士恩的父親黃永盛哀慟的說，讓孩子到外地讀書，就是要孩子學習獨立，他一再告誡台中治安不好，晚上盡量不要出門，沒想到還是發生憾事。他兒子個性活潑，小學到高中幾乎都是班上前3名，是會玩又會讀書的小孩，哀傷的他質問：「我們養大小孩是來被撞的嗎？」

黃士恩的父母都是從事保險業的資深人員，家住桃園市，他的父母親說，黃士恩從小就喜歡音樂，國小及國中都是管樂社，還參加五重奏比賽，就讀中壢高中後加入樂音社，一直在音樂方面有所表現，從來沒有出過外地，考上中興大學，讓他到外地讀書學習獨立，他也聽父母的建議，讀了興大財金系，已考過保險人員登錄等多項考試，父母一心栽培他，希望未來能承接父母的事業。

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黃永盛說，黃士恩是老二（次子），這個小孩多才多藝，很會玩，常帶團康活動，進入中興大學後，又迷上羽球，父母希望他交了女朋友，能把女友帶回家吃飯，但至今都沒有帶回來過，昨天凌晨3點接到老大（黃士恩哥哥）的電話，告知老二在台中出車禍，已經無生命跡象，兒子的媽媽當場崩潰，他們連夜趕到台中，又聽到對方肇事逃逸，且可能是酒駕或毒駕，心中氣憤難平：「我們養大小孩是來被撞的嗎？」希望警方早日抓到肇事者。

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