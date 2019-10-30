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綁架要犯撞死興大生 看一眼後冷血逃
〔記者陳建志、張瑞楨、楊政郡、蘇孟娟／台中報導〕成績優異的台中市中興大學大三學生黃士恩，昨天凌晨騎機車行經大里區被白色賓士車撞飛，傷重不治，惡劣的是，曾犯下擄人勒贖案、毒品案通緝中的賓士車駕駛賴嘉韡（韡，音同偉） ，闖禍後下車看了一眼，發現撞死人後，竟冷血棄車逃逸，昨晚8點左右，賴嫌在友人陪同下到霧峰警分局投案，坦承開車撞死人。
躲了10多個小時後投案
賴嫌稱，昨天凌晨到KTV幫友人慶生，席間並沒喝酒，不過有吸食K他命，撞到人時，第一時間感到害怕才會逃逸，警方將進行酒測、驗尿，釐清他是否涉犯酒駕或毒駕，並依肇事逃逸與過失致死等罪嫌偵辦。
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曾綁架角頭「要命小方」之子
涉嫌肇事的賴嘉韡（21歲），是2017年1月間台中角頭「要命小方」方敏懿的兒子被綁架案的共犯之一，同年8月起訴後，仍在法院審理中；今年3月賴另因販毒罪被判刑1年10月，他沒有到案執行而被通緝。
2女路過助搶救 男大生仍不治
警方調查，昨天凌晨2點47分，黃士恩（20歲）和同學聚餐後，騎車返回住處，卻在大里永隆路和東明路口被賓士車撞上，整個人彈飛10多公尺倒在路邊，沒多久，開賓士車的賴嫌下車，上前看了黃生一眼，並打電話，發現闖下大禍後逃離現場，黃男當場沒有呼吸心跳，2名熱心女子趕緊上前為黃生進行CPR急救，送醫仍不治。
警方在賓士車上發現K盤和K他命殘渣，並找到鄭姓車主（21歲），鄭男表示，自己因酒駕緩刑中不敢開車，昨天凌晨和朋友到大里1家KTV聚會後，由賴男開車載他回家，他因喝了酒就睡了，賴男趁機把賓士車開走，後來打電話告訴他出車禍，隨即失聯，他對車禍始末完全不知情，檢警隨後對他驗尿，他承認車上殘餘白色粉末K毒是他所有，檢方諭令請回，毒品部分另案處理。
賴嫌逃逸後，攔了計程車逃到霧峰，後來又躲到汽車旅館睡覺，警方四處找人，並策動賴嫌面對，賴嫌躲了10多個小時後投案。
黃生雙親趕到醫院急診室，黃父一邊攙扶著太太，一邊喃喃自語：「都叫他晚上不要亂跑！」2人無法接受愛子的死訊。
中興大學校方指出，黃生結束聚餐後，跟室友各自騎機車返回住處，室友回到住處後，等了半天都等不到黃生回來，不久竟接獲他發生車禍的消息，震驚難過，不願相信前一刻還一起談天說地的夥伴竟再也回不來了。