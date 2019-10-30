陸戰隊爆台版女兵裸照門 營區寢室偷拍 分享男女同袍

美軍2年前爆發分享女兵裸照醜聞，無獨有偶，我國海軍陸戰隊99旅竟也發生「台版女兵裸照門」事件。（圖為99旅某營區資料照）

2019-10-30 05:30:00

加害人也是女兵

〔記者黃建華／高雄報導〕美軍2年前爆發陸戰隊員在秘密臉書群組分享女兵裸照醜聞，驚動美國國防部下令徹查。無獨有偶，我國海軍陸戰隊99旅竟也發生類似「台版女兵裸照門」事件，更更糟的是，楊姓加害人也是女兵，且是趁受害人未注意，在營區寢室偷拍對方全裸畫面，分享給同單位多名男女同袍觀賞；全案爆發後， 被害人心理傷害巨大，迄今拒絕對方賠償。

被害人重創 拒對方賠償

高雄地院審理終結，法官認為楊女的偷拍犯行，造成被害人精神上莫大痛苦與折磨，但事後坦承犯行，有意尋求和解，因被害人拒絕才無從補償其所受損害，依此將楊女分依竊錄罪判刑4月、及散布他人身體隱私部位罪判刑6月，合併執行8月，可易科罰金24萬元。

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今年初，網路上出現一名現役女兵在營區寢室內的全裸照片，因拍攝地點是在海軍陸戰隊99旅營區，憲兵指揮部高雄憲兵隊展開調查，查出女兵身分後約談當事人。當事人十分震驚，強調絕非自拍PO網，而是在她不知情下，人在寢室時遭到偷拍。

軍方進一步查訪同單位其他男女官士兵，有人供出照片來自楊姓女兵。楊女被依妨害秘密罪移送高雄地檢署偵辦。

雄院判決指出，楊姓女兵是在2017年9月，見被害人在寢室裸體，認為對方動作不雅，未經受害人同意，私下拍攝對方裸照。2018年3月，楊女將竊錄的被害女兵裸照，透過LINE通訊軟體傳給王姓等多名男女同袍觀看，或私下拿給他人觀看。

被告判刑8月 可易科罰金24萬

因楊女所犯兩罪被判刑4月及6月，皆得易科罰金，故合併執行8月徒刑後，可易科罰金24萬元；還可上訴。

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