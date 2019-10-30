涉收賄「護航」違建 前新北議員被判6年

2019-10-30 05:30:00

〔記者溫于德、林欣漢／新北報導〕前國民黨籍新北市議員廖正良，被控二○一五年收受三十萬元賄賂，「護航」汐止區數百坪大的違建鐵皮屋免於拆除。士林地院審結，認定廖正良利用職權及身分圖謀不法利益，判刑六年、褫奪公權三年，並沒收犯罪所得三十萬元，全案可上訴。

廖正良喊冤 指轉達選民意見

廖正良昨天喊冤澄清，「太冤枉了！」當初他只是單純轉達選民意見給拆除大隊，市府該拆就拆，事後也拆了，法官沒有證據，單憑自由心證就認定他有罪，「寧願錯殺一百、不願放過一個」的心態，對他很不公平，他一定會再跟律師研究上訴。

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業者廖國永二○一四年在汐止區山坡地興建廠辦合一的數百坪鐵皮屋，市府違章建築拆除大隊接獲民眾檢舉，列為優先拆除違建，廖國永找來「白手套」張緯立求助廖正良，但民眾持續檢舉，拆除大隊仍排定拆除期程。廖國永收到拆除通知後，再度委託張緯立到廖正良服務處請託，廖正良當場比出「三」的手勢，暗示代價為三十萬元，並允諾「我再處理看看」。

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