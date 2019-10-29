姊顧中風母20年／弟為遺產撂人打姊 綑姊夫

兩男跟隨賴男走進姊姊住處巷內。（記者陳建志翻攝）

2019-10-29 05:30:00

〔記者陳建志、張菁雅／台中報導〕台中64歲賴姓男子不滿母親遺產分配方式，昨帶2名男子到姊姊、姊夫太平區的住處談判，其間發生爭吵，賴男等人綑綁姊夫，還疑似用針刺姊夫的屁股後，拿椅子毆打姊姊，造成姊姊頭破血流縫了20多針，犯案後逃逸，警方追緝賴男等3人到案說明。

據了解，賴男的媽媽至少留下事發現場旁的3戶連棟透天厝，以附近每坪約18萬至20萬元估算，每戶都超過千萬元，不過賴母生前就將遺產分配好，賴男不滿意分配方式，姊弟為此事已爭吵一段時間。

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母留3棟透天厝 已分配好

昨午12點多，賴男與2名男子頭戴帽子一前一後走進姊姊住處，再度和姊姊談判，雙方發生爭吵，賴男等人用膠帶將姊夫綑綁，接著用椅子打姊姊，鄰居聽到哭聲、救命聲上前關心，3人趕緊逃逸。

消防人員到場，發現68歲賴姓婦人頭部流血，68歲林姓丈夫手腳擦挫傷，脖子和嘴巴還有綑綁的透明膠帶，林男還說屁股被刺了3針。

據了解，賴女頭部遭椅子打傷縫了20多針，丈夫則是疑似拉扯時手腳擦挫傷，2人都無生命危險，警方在現場找到針頭，帶回化驗了解有無麻醉劑等成分。

鄰居說，賴女的媽媽中風1、20年，一直都是賴女在照顧，就算後來送去療養院，賴女也幾乎天天去探望，侍奉母親可說非常孝順，對弟弟為家產對她做出這樣的舉動，都覺得很驚訝。

賴男走進姊姊住處巷內。（記者陳建志翻攝）

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