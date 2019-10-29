「林務局長」本名林士榮 改名幫自己升官

「林務局長」常穿戲服吸引遊客。（圖：林務局長提供）

2019-10-29 05:30:00

〔記者王涵平／台南報導〕因違反水土保持法被檢方起訴的白河萬里長城業者林士榮，原在嘉義縣山區經營飯店，因土地問題與主管機關林務局槓上，抗爭過程將名字改為「林務局」，但與林務局纏訟十年，「林務局」敗訴還地。

「林務局」後來轉往台南白河山區發展，接收六溪電影文化城，園區佔地約2公頃，仿閩式建築有商店街、廣場及各項場景設施，是當時中影文化城外，國內最具規模的拍片場景，約有百餘支電影、電視劇在該處拍片。

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好景不常，2007年傳出六溪影城出入口道路毀損糾紛，出入道路無法順利解決的情況下，林務局轉往附近開發萬里長城。

重新出發的 「林務局」，經常穿上古代戲服親自宣傳，果真吸引不少遊客前往體驗，穿著清代官服走在台灣的萬里長城，林務局索性再改名為「林務局長」，他笑稱幫自己升官，希望事業更上層樓。

有關「林務局長」將來可不可以再改名？戶政人員表示，每個人一生只能改名三次，而未成年者在成年之前，只能由父母改名一次，兩次機會留給子女成年後，如果是與他人同名同姓，改名次數不受限制。

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