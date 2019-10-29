違蓋萬里長城 「林務局長」被訴

萬里長城遊憩區負責人「林務局長」被起訴，林改名希望事業更上層樓，還常穿戲服吸引遊客。（圖：林務局長提供、記者王俊忠翻攝）

2019-10-29 05:30:00

〔記者王俊忠、王涵平／台南報導〕台南白河「萬里長城遊憩區」負責人「林務局長」（原名林士榮），擅自在山坡地保育區開挖整地，闢設萬里長城遊憩區，台南地檢署昨以違反水土保持法與區域計畫法起訴「林務局長」。

檢方起訴指出，「林務局長」是南市白河區某山坡地所有權人，林未經水利局同意，2017年擅自在山坡地擴大開挖整地，開發建築物8棟共約271坪，並闢設「萬里長城遊憩區」，對外號稱台灣的萬里長城，很有看頭，收費供遊客入內遊憩，但已導致水土流失，違反區域計畫法及水土保持法規定。

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違水保法最重可判5年

南檢襄閱主任檢察官林仲斌表示，違反水保法部分可判6個月以上、5年以下徒刑。檢方表示，山區水土流失有造成下游居民身家安全疑慮，提醒民眾不能輕忽。

林喊冤︰依法設立

對涉違反水保法被起訴，「林務局長」喊冤表示，萬里長城文創館依法設立，有商業登記證明及繳稅資料，農地發展觀光不應該被污名化，目前已接受市府輔導申請將地目變更為遊憩用地，正委由水保技師公會與工程顧問公司作業中。

「林務局長」表示，市府水利局以違反水保法連續開單處罰之事，曾提起訴願，結果農委會決議撤銷原處分，要求市府另為適法處分，可見水利局執法有太過嚴苛情事。會再向相關主管機關說明，也尊重司法調查。

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