殺女載屍沒悔意 二審重判12年

莊育賢涉嫌勒死女友藏屍在車內，檢警查扣車輛採證偵辦。（資料照）

2019-10-28 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子莊育賢與李姓女友投宿汽車旅館，因李女不喜歡旅館提供的早餐而起爭執，莊男情緒失控勒死李女，還把遺體放進車內，開車在台中、南投等地趴趴走長達24小時，翌日於國道6號自撞護欄才東窗事發，台中地院依殺人罪判處莊男10年2月徒刑，台中高分院認為他沒悔意，加重判刑12年。

一審判刑10年2月

判決書指出，莊男與李女雙方打算結婚，但李女情緒不穩，又常與網友外出且花費過鉅，去年7月19日清晨，兩人投宿汽車旅館，李女因不喜歡早餐鬧脾氣，莊男情緒失控，將李女勒死，載著李女遺體於台中、南投趴趴走，20日上午10時許，因精神不佳而自撞國道6號護欄，跳下高架橋逃逸，被國道警察送醫，警方把莊男的車拖回執勤處，聞到腐敗臭味，開啟後車廂，赫見李女遺體。

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台中地院審理時，莊男翻供否認殺害李女，不過，台中地院認為莊男與李女吵架，一時情緒失控而殺害李女，依殺人罪判刑10年2月，此案上訴二審，台中高分院認為，莊男沒有悔悟之心，也沒有賠償死者家人達成和解，撤銷一審原判決，加重改判徒刑12年，可上訴三審。

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