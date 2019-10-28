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撞國道斜張橋 駕駛彈飛墜17樓高亡
2019-10-28 05:30:00
疑似未繫安全帶
〔記者邱芷柔／屏東報導〕一輛小貨車昨行經國道3號的高屏溪斜張橋時，先撞內側護欄後再撞外側護欄停下，駕駛疑似未繫安全帶，撞破前擋風玻璃後彈飛，掉到離橋面17層樓高的橋下身亡。
警方透露，駕駛身上沒證件，據車籍資料調查，小貨車車主設籍北部，警方透過多方管道欲聯繫車主家屬，尚無法確認死亡的駕駛是否就是車主本人，事故原因及死者身分待釐清。
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國道公路警察局第五公路警察大隊竹田分隊長黃英珀表示，27日上午7點28分獲報，國道3號南向387.5公里處發生事故，員警發現一輛小貨車停靠外側，車身嚴重受損，現場未發現駕駛。
原以為駕駛自行脫困離開，隨後發現駕駛倒臥50公尺深的橋下，已無生命跡象。
調閱監視器顯示，小貨車僅有駕駛1人，先撞內側護欄後再撞外側護欄，駕駛彈飛橋下，因車內安全帶無斷裂痕跡，警方初步判斷駕駛未繫安全帶，在撞擊後才會彈飛掉落橋下，已報請相驗，釐清駕駛是否酒駕。