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選里長 恐嚇堂叔「乎你死」 姪當選無效

彰化員林市南東里長黃家富（右一背對者）手指堂叔（左2）威脅嗆聲：「我要乎你死」。 （資料照）

彰化員林市南東里長黃家富（右一背對者）手指堂叔（左2）威脅嗆聲：「我要乎你死」。 （資料照）

2019-10-28 05:30:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市南東里長黃家富去年競選里長時，其80歲堂叔黃俊黨也出馬角逐，沒想到黃家富對堂叔出言恐嚇，要他「身體顧乎勇」及「我要乎你死」等語，讓堂叔嚇得不敢出門拜票，最後由黃家富當選連任。檢方偵辦後，對黃家富提起當選無效之訴，彰化地院認為，黃家富以言詞恫嚇方法競選，判他當選無效。

判決書指出，去年九合一大選時，60歲黃家富競選連任南東里里長，其堂叔黃俊黨也參選，黃家富有所不滿，於選前5天至堂叔住處，出言恐嚇：「乎你做好不好？你身體要顧乎勇！」並手指黃俊黨嗆道：「頭前水溝沒蓋，你去死！」最後還咆哮說：「我要甲你弄死！我要乎你死！」

黃俊黨受到恐嚇，不敢從事競選活動，僅得308票，而黃家富以807票當選。事後，黃俊黨對黃家富提出恐嚇與違反選罷法罪嫌等告訴。檢方偵辦時，黃家富辯稱因黃俊黨對外造謠，指稱其曾於黃俊黨生母過世時，到靈堂掀桌，企圖使他不當選，因此他當天是去「理論」，但一言不合起了爭執，才會出言不遜，這是情緒反應，並不是妨害競選。

黃家富判刑4月

檢方認為其行為已違反選罷法，構成以強暴、脅迫或其他非法之方法妨害他人競選或使他人放棄競選，依法將他起訴，法院判黃家富4月徒刑，並給付黃俊黨40萬元達成和解。此外，檢方也以其違反選罷法，對黃家富提出當選無效之訴。

法官審理時，認為黃家富「侵門踏戶」並口出惡言，致使黃俊黨心生恐懼，不但當天提早結束拜票行程，並拉下競選總部鐵門，不敢再出門拜票，造成競選活動受限，因而判處當選無效，可上訴。

針對法院判決，黃家富昨表示，他原本跟堂叔感情不錯，後來疑因政黨因素，引起堂叔不悅，堂叔的母親辭世，他致贈花圈遭拒收，隔日前往靈堂拈香，還問堂叔：「為何拒收？」沒想到傳成「他去翻桌」，真的很冤枉！他坦言有講「去死」等話，但這是氣話，絕對不是恐嚇，認為判決不公平，一定會上訴。黃俊黨家屬則代為表示，尊重檢方調查與司法判決。

彰化縣選委會副總幹事吳彰化淑玲表示，依規定當選無效訴訟經二審判決確定時，應自判決確定之日起解除其里長職務，若任期尚未達二分之一，須辦理補選。

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