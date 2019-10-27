勾結人蛇 指導假結婚 移民官停職 得領取半薪

內政部移民署。（資料照）

2019-10-27 05:30:00

〔記者吳政峰／台北報導〕內政部移民署中區事務大隊專員陳鵬先，涉嫌與人蛇集團勾結，親自赴中國指導中女如何通過假結婚面試，以利來台賣淫，今月8月被台中地院依違反兩岸人民關係條例判刑1年10月。內政部認為判決確定前不宜讓他續任公職，向公懲會聲請停職獲准，但他還是得領取半薪。

銓敘部強調，機關是「得」而非「應」發給半薪，也就是機關權衡停職原因及基本生活條件後，若認為不敘薪不致造成他的生活困難，可不給半薪。

請繼續往下閱讀...

本案爆發之初，陳鵬先面臨刑事調查已先被停職，後來他申請復職獲同意，轉調南投收容所。台中地院有罪判決出爐後，內政部再向公懲會聲請停職獲准。

今年7月通過的「法官法」，有追回半薪的「陳玉珍條款」，若司法官被依貪污罪判刑確定，不論基本生活條件為何，停職期間所領半薪應全數繳回，明年7月生效。陳鵬先不是司法官，不適用此一條款。「公務員懲戒法」曾被外界質疑沒有追回條款，一度傳出要修法，後來不了了之。

陳鵬先日後若遭判有罪確定，被公懲會判撤職、休職、免職或本人主動辭職，敘薪才會中止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法