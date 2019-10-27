友試槍 誤擊他 扯謊柴山遇襲警識破

警方查扣載槍傷送醫的白色轎車。（記者黃良傑攝）

2019-10-27 05:30:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市25歲陳姓男子與好友試槍時，不慎腿部中彈送醫，警方獲報追查，陳男為保護試槍友人，誆稱自己在柴山遭練靶流彈射中，警方過濾陳的白色車輛，發現不曾開入柴山區域，才突破其心防供出實情。警方循線再逮陸男等2人，檢方為防串供，將陸男聲押獲准。

現場是市區租處頂樓

據了解，23歲陸男、23歲林男及陳男是好友，23日下午林、陳2人到陸男位在高雄鹽埕區的租處，3人到頂樓試射改造手槍。陸男不慎擊發，子彈貫穿陳男左大腿，陸、林2人趕緊開陳男的車將他送醫，2人再搭計程車離去。

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警方獲悉陳男受槍傷，在他意識清醒時簡單詢問，陳謊稱自己在柴山遭流彈擊中，但被查出車子根本未進入柴山區域，陳才說出實情。警方稍後在醫院附近找到陳的轎車，在車裡起出槍枝及改造工具1批，循線查獲林男、陸男，3人承認把玩槍械走火，警方也在試槍處發覺血跡與彈殼。

警方起出槍械。（記者黃良傑攝）

男遭流彈射腿竟是好友試槍走火，高市檢警逮開槍男聲押防串供。（記者黃良傑翻攝）

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