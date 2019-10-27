為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

友試槍 誤擊他 扯謊柴山遇襲警識破

警方查扣載槍傷送醫的白色轎車。（記者黃良傑攝）

警方查扣載槍傷送醫的白色轎車。（記者黃良傑攝）

2019-10-27 05:30:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市25歲陳姓男子與好友試槍時，不慎腿部中彈送醫，警方獲報追查，陳男為保護試槍友人，誆稱自己在柴山遭練靶流彈射中，警方過濾陳的白色車輛，發現不曾開入柴山區域，才突破其心防供出實情。警方循線再逮陸男等2人，檢方為防串供，將陸男聲押獲准。

現場是市區租處頂樓

據了解，23歲陸男、23歲林男及陳男是好友，23日下午林、陳2人到陸男位在高雄鹽埕區的租處，3人到頂樓試射改造手槍。陸男不慎擊發，子彈貫穿陳男左大腿，陸、林2人趕緊開陳男的車將他送醫，2人再搭計程車離去。

警方獲悉陳男受槍傷，在他意識清醒時簡單詢問，陳謊稱自己在柴山遭流彈擊中，但被查出車子根本未進入柴山區域，陳才說出實情。警方稍後在醫院附近找到陳的轎車，在車裡起出槍枝及改造工具1批，循線查獲林男、陸男，3人承認把玩槍械走火，警方也在試槍處發覺血跡與彈殼。

警方起出槍械。（記者黃良傑攝）

警方起出槍械。（記者黃良傑攝）

男遭流彈射腿竟是好友試槍走火，高市檢警逮開槍男聲押防串供。（記者黃良傑翻攝）

男遭流彈射腿竟是好友試槍走火，高市檢警逮開槍男聲押防串供。（記者黃良傑翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播