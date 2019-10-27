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女退婚抽菸男 要賠26萬元

癮君子常說：「飯後一根菸、快樂似神仙」，衛福部南投醫院嚴正表示，這是天大的誤會及錯覺。（記者謝介裕攝）

癮君子常說：「飯後一根菸、快樂似神仙」，衛福部南投醫院嚴正表示，這是天大的誤會及錯覺。（記者謝介裕攝）

2019-10-27 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕一場戒菸之戰兩敗俱傷，男的戒不成，美好姻緣告吹，女的則要賠還26萬元！

答應戒菸是謊言

台中市朱姓男子與林姓女子2016年辦完婚禮後，林女不願辦理結婚登記，4個月後還搬出2人原本的愛巢。

已辦婚宴 男求償109萬

擔任護理師的林女說，她曾於癌症安寧病房工作5年多，深切體驗抽菸對身體的危害，對抽菸惡習深惡痛絕；2人交往時，她明確要求朱男不能抽菸，朱男同意戒菸，卻始終矇騙，婚禮後她發現朱男從未戒菸，再加上其他因素，令她懷疑朱男是否真心與她經營婚姻，多次溝通無著，故決定解除婚約。

朱男提起民事訴訟，表示2人交往7個月，2015年底訂婚，翌年1月辦結婚喜宴，3月蜜月旅行，林女卻始終不願到戶政機關辦理結婚登記，同年5月初逕自搬出2人共同居處。由於林女毀婚，他要求對方「返還婚約贈與物」，包括聘金、餅錢、12禮、小聘等，還有蜜月旅行、過年給林女及其父母的紅包、結婚宴客費、禮車與媒人紅包、拍結婚照等支出，再加上精神撫慰金30萬元，總計109萬餘元。

法官判小聘、12禮需返還

台中地院認為，雙方都同意解除婚約，就沒有賠償問題，朱男不能請求財產與非財產的損害，故將相關支出、精神撫慰金等部分均駁回，不過林女仍須返還小聘16萬元、12禮10萬元，共計26萬元；可上訴。

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