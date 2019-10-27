為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

中國禁沿海抽砂 卻放任來台盜砂

中國抽砂船長期在台灣淺堆非法盜砂。（記者劉禹慶翻攝）

中國抽砂船長期在台灣淺堆非法盜砂。（記者劉禹慶翻攝）

2019-10-27 05:30:00

〔記者姚岳宏、劉禹慶／綜合報導〕中國禁止東南各省沿海抽砂，卻放任既有的抽砂船擴大規模與運載量，明眼人都知，就是「默許」這些船到我國海域來盜抽濫採，海洋委員會海巡署3年前開始強力掃蕩，迄今取締違法中國抽砂船10件，都祭出鐵腕施以重罰，盼遏止中國船越界盜抽砂歪風，且越罰越重，從一開始沒入船上的抽砂管，後來乾脆整船沒收拍賣，所得用於充實國庫。

海巡署表示，這些中國船越界盜砂，不僅影響航道安全，更造成國土流失，摧毀豐饒的漁場，以及島上海岸線倒退，這些都是不可逆的生態破壞。

研究顯示，中國抽砂船每抽走10萬立方公尺（14.5萬公噸）海砂，就會造成金門北岸範圍1公里的沙灘下陷1公尺，陸地更會因此倒退100公尺。中研院邵廣昭老師也曾研究，採海砂會影響有活化石之稱的文昌魚，因為文昌魚需要一定砂粒和泥沼才能生存。還有研究發覺，盜海砂也對海豚造成生態上的負面影響。

海巡︰台灣國土1公克都不行帶走

海巡署指出，這些越界盜砂的中國船，皆以有組織、有系統方式侵擾我國海域，以往被逮後，每件罰單不過20萬元，比起他們每船至少得利上百萬元，罰單不痛不癢。蔡政府有鑑於如此，執政後開始鐵腕強勢執法，查扣到案不僅人船帶回，還扣船拍賣。

海巡署表示，只要查獲盜砂或運砂船，也要押解原船回到事發海域，將盜抽海砂全部卸下回填。一名海巡隊員曾在署長室臉書霸氣表示：「這些都是台灣國土，1公克都不行帶走！」

澎湖海洋生物研究中心強力支持鐵腕取締中國盜砂船，表示台灣淺堆是澎湖最大傳統漁場，不容盜砂惡行破壞海洋生態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
每日40中國船入侵毀生態 驚傳盜百萬噸砂又賣回台

每日40中國船入侵毀生態 驚傳盜百萬噸砂又賣回台
中國船員收押或留置 待遇大不同

中國船員收押或留置 待遇大不同
逐捷運而居不是夢　通勤族掀移居潮

逐捷運而居不是夢　通勤族掀移居潮
搶在萬大線植物園站起漲點！看好品陽大苑

搶在萬大線植物園站起漲點！看好品陽大苑

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播