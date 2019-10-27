中國禁沿海抽砂 卻放任來台盜砂

中國抽砂船長期在台灣淺堆非法盜砂。（記者劉禹慶翻攝）

2019-10-27 05:30:00

〔記者姚岳宏、劉禹慶／綜合報導〕中國禁止東南各省沿海抽砂，卻放任既有的抽砂船擴大規模與運載量，明眼人都知，就是「默許」這些船到我國海域來盜抽濫採，海洋委員會海巡署3年前開始強力掃蕩，迄今取締違法中國抽砂船10件，都祭出鐵腕施以重罰，盼遏止中國船越界盜抽砂歪風，且越罰越重，從一開始沒入船上的抽砂管，後來乾脆整船沒收拍賣，所得用於充實國庫。

海巡署表示，這些中國船越界盜砂，不僅影響航道安全，更造成國土流失，摧毀豐饒的漁場，以及島上海岸線倒退，這些都是不可逆的生態破壞。

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研究顯示，中國抽砂船每抽走10萬立方公尺（14.5萬公噸）海砂，就會造成金門北岸範圍1公里的沙灘下陷1公尺，陸地更會因此倒退100公尺。中研院邵廣昭老師也曾研究，採海砂會影響有活化石之稱的文昌魚，因為文昌魚需要一定砂粒和泥沼才能生存。還有研究發覺，盜海砂也對海豚造成生態上的負面影響。

海巡︰台灣國土1公克都不行帶走

海巡署指出，這些越界盜砂的中國船，皆以有組織、有系統方式侵擾我國海域，以往被逮後，每件罰單不過20萬元，比起他們每船至少得利上百萬元，罰單不痛不癢。蔡政府有鑑於如此，執政後開始鐵腕強勢執法，查扣到案不僅人船帶回，還扣船拍賣。

海巡署表示，只要查獲盜砂或運砂船，也要押解原船回到事發海域，將盜抽海砂全部卸下回填。一名海巡隊員曾在署長室臉書霸氣表示：「這些都是台灣國土，1公克都不行帶走！」

澎湖海洋生物研究中心強力支持鐵腕取締中國盜砂船，表示台灣淺堆是澎湖最大傳統漁場，不容盜砂惡行破壞海洋生態。

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