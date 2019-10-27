每日40中國船入侵毀生態 驚傳盜百萬噸砂又賣回台

「台灣淺堆」澎湖最大漁場

2019-10-27 05:30:00

〔記者劉禹慶、姚岳宏／綜合報導〕中國盜抽海砂船頻頻來我專屬經濟海域的「台灣淺堆」盜砂，據悉，每日聚集抽砂船約40艘，我國境海砂恐流失近百萬噸，不僅嚴重破壞海洋生態，更惡劣的是，還傳出不少海砂先運至中國，後來竟再回賣到台灣牟利，形同「偷走別人的財物，還把贓物賣回給失主」。

辦案人員分析，來自中國合法的砂石，理論上應該是從其內陸河川抽取，但近些年中國因經濟發展，許多省份大興土木，到處興蓋橋樑、高架道路、隧道等，砂石內需量極大，「光是他們自用就不夠了，怎麼可能還有餘量賣給我們」，因台灣確有一部分砂石進口來處為中國，不禁令人懷疑從我國海域盜抽走的海砂，後來又回賣給台灣。

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至於操控中國船盜採海砂的非法業者，除了中國人外，之前曾傳出也可能有台灣人介入其間。故將部分海砂回流台灣的非法業者、金主，到底其背景為何？是中國人、台灣人或兩岸非法商人，甚至幫派合作所為？均須進一步追查釐清。

至於海砂品質？建築業界人士說，海砂並非完全不能用於興蓋建物的混凝土，重點在於混凝土的耐久性和含氯量。故要使用海砂，須先進行脫鹽處理，使砂中所含氯鹽能合於國家規範；此外，使用海砂的混凝土，其鋼筋也要做好防腐蝕處理，才能確保混凝土結構的耐久性。

未經處理海砂恐衍生海砂屋問題

如果混凝土裡摻入未經處理的海砂，就會成為品質不良的「問題混凝土」，易造成鋼筋腐蝕、混凝土龜裂剝落，進而損害房屋結構，危及居住安全，也就是所謂的海砂屋、海砂橋。

據稱，過去南部港口也曾傳出有不肖砂石業者，將不合格海砂上市販售。相關傳聞中的海砂，是否即來自中國盜砂船盜走的砂，多少令人起疑。

中國抽砂船密集侵入我國「台灣淺堆」。（記者劉禹慶翻攝）

中國抽砂船在我國經濟海域作業，夜以繼日抽取台灣淺堆海砂，數量驚人。 （記者劉禹慶翻攝）

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