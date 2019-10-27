打擊中國盜砂 兩船28人全押

中國非法盜砂船屢屢侵入我國海域盜抽海砂，海巡署大前天查扣涉嫌盜砂的2船28人，全被裁定收押。（記者劉禹慶攝）

2019-10-27 05:30:00

〔記者劉禹慶、姚岳宏／綜合報導〕鑑於中國盜砂船屢屢侵入我國海域盜抽海砂，造成海底砂石及地形異動，嚴重破壞海洋環境及自然生態，我方展開強力打擊中國盜砂行動！大前天被海巡署查扣帶回涉嫌盜砂的兩船二十八人，澎湖地檢署依「我國專屬經濟海域及大陸礁層法」向法院聲押，法官裁准將二十八名中國船員全數收押，不同於以往中國船員僅獲留置而已，成為全國首例。

經濟海域查扣 首次裁准收押

檢巡追查，中國籍「豐溢九九六九號」抽砂船，十月二十四日上午在澎湖縣七美鄉西南我國專屬經濟海域「台灣淺堆」抽取海砂，將砂裝上「長鑫三十六號」運砂船擬運回中國，損害我國專屬經濟海域及大陸礁層的天然資源。當時兩船上分別有康姓船長等九人及陸姓船長等十九人。

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海砂疑售台牟利 追幕後金主

海巡署艦隊分署第八海巡隊前往查緝，將兩船連船帶人全數扣回，移送澎檢後，主任檢察官詹益昌、檢察官陳建佑及黃政德展開複訊調查，認定二十八名被告涉案重大，且有逃亡、串證之虞，依此向法院聲請羈押禁見獲裁准。

馬祖過去曾有將抽砂船隻沒入、收押船員案例。不同的是，馬祖是在三海里內禁制海域作業區查扣中國人船，祭出的是國土法。本次澎湖是以兩百海里經濟海域為界，在經濟海域查扣帶回中國人船，過去這類案件的船上船員僅予留置，無收押前例；本次二十八名被告遭檢方依「我國專屬經濟海域及大陸礁層法」聲請羈押禁見，全獲裁定收押，誠屬不易。

中國船囂張 三不五時侵入盜砂

此外，檢巡過濾相關犯行，懷疑從我國海域盜走的海砂，有可能又回賣給台灣牟利，澎湖地檢署一併鎖定此部分疑情，深入追查幕後金主中。

近年中國抽砂船不時越界至我國境盜抽海砂，破壞我國海域生態，海巡艇才剛於二十三日在莒光林坳嶼附近海域，查扣帶回中國抽砂船「龍興一三九九號」；隔天就又查獲中國籍「豐溢九九六九號」、「長鑫三十六號」抽砂船及運砂船，顯示中國盜採我海域砂石已至猖獗程度。

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