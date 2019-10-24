統促黨滲透宮廟 疑發展組織洗中資

2019-10-24

〔社會新聞中心、地方新聞中心、記者黃欣柏／綜合報導〕中華統一促進黨近年積極拉攏各地宮廟，已滲透至少逾30個地方宮廟或宗教團體，檢警調等單位當初追查統促黨與中資關係時，除發覺統促黨吸納不少宮廟主委或幹部入黨、發展黨組織外，並進一步懷疑該黨利用宮廟財務不透明的有利條件，作為中資入台的洗錢管道。

2董事加入統促黨 朝天宮指個人行為

由於蔡英文總統上月21日才赴北港朝天宮參拜，國內黨政高層昨得知統促黨勢力也滲透至朝天宮，甚為驚訝。再加上統促黨除滲透不少宮廟主事者，還疑似利用陣頭、八家將等吸收青少年入黨，以壯大組織，全案現由檢方指揮蒐證中。

刑事局指出，會透過管道密切注意後續發展。

立委促查境外勢力介入大選

立法院內政委員會昨根據民進黨立委李俊俋、劉世芳提案，做成兩項主決議，要求內政部3個月內針 對能否解散涉及組織犯罪的政黨提出書面報告，並加強查察境外勢力介入台灣政治及選舉。

「鏡週刊」報導，多個縣市鄉鎮的宮廟已被統促黨滲入，甚至知名的雲林北港朝天宮，其董事吳東合傳已加入統促黨，統促黨乾隆黨部還聘另名廟方董事蔡上元擔任榮譽顧問。統促黨總裁張安樂本人，也擔任雲林斗六五路財神宮榮譽董事長，張還成立中華伏羲協會擔任會長，由統促黨主席張馥堂擔任理事長。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，董事或幹部加入政黨是個人立場，廟裡董事各有各的政治立場與政黨屬性，與廟方無關。其他宮廟也多強調運作不分黨派，未受到統促黨影響。

統促黨表示，這些是地方文化交流，未涉不法；統促黨新聞發言人說，檢調單位扣走他們很多資料，有些黨員資料檔案都找不到了。張安樂自己曾在媒體採訪時說，統促黨黨員或支持者擔任宮廟宮主、主委、董事長等，多是規模較小的宮廟，大概30個應該沒問題。

表格

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法