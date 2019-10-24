發千元騙40名大學生 統促黨、中市佛堂互推

2019-10-24

聽經變成助陣張安樂提告

〔記者黃捷、張軒哲／綜合報導〕中華統一促進黨才被檢警查辦組織犯罪，總裁張安樂昨率群眾前往台北地檢署提告案件時，與警方推擠衝突，結果帶來的群眾除少數統促黨員，竟有40名是來自台中的大學生，且有大學生表示收了一千元後，以為是參加「聽經」宗教活動，沒想到被載來北檢。對於「騙大學生」到場擔任聚眾人頭，統促黨和辦講經的台中本願山彌陀講堂互推「未涉入」、「不知情」。據了解，本願山彌陀講堂住持信願法師，是統促黨的榮譽黨主席。

住持是統促黨榮譽黨主席

統促黨成員先前對香港歌手何韻詩涉嫌潑漆，才遭檢警查辦組織犯罪等犯行，昨天統促黨總裁張安樂率領一批人至台北地檢署，表示要告發民進黨組織犯罪和法務部長蔡清祥瀆職。按鈴申告時，約有5、60名成員到場，有人舉大字報、更多看來很年輕的男子站在後方和周遭充場面。警方出動近百名警力嚴陣以待。

張安樂按鈴後，警方提醒該處是集會遊行禁制區，要求引導群眾離開，引發部分人不滿，雙方人馬在馬路中央推擠，有人朝警方叫囂，所幸衝突未惡化，也無人受傷。

民眾原以為專程到場聚集者都是統促黨相關人士，結果有在場的大學生面對詢問時稱，大約有40名在台中讀書的大學生被找來，來之前說是參加「聽經」活動，參加者每人有1000元車馬費，因為有車馬費，所以呼朋引伴而來，沒想到搭上遊覽車後被載來北檢，抱怨覺得受騙。

統促黨指住持鼓勵觀摩

統促黨昨晚聲明，40名大學生事件，是台中本願山彌陀講堂住持認為這是機會教育，才鼓勵學生前來觀摩學習，統促黨未涉入。

本願山彌陀講堂稱不知情

本願山彌陀講堂位於台中潭子區，講堂幹部昨晚接獲記者詢問大學生事件時，表示不知此事；信願法師則未接電話。

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