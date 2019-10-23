登山接駁車多非法 拿命搏高薪

2019-10-23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮萬榮林道發生登山接駁車不明原因墜谷，馮姓司機死亡；台灣百岳登山口，通常位於林務局各林道，或台14甲、台7甲等偏遠山區，許多山友願意花錢找接駁車深入林道，以減少步行路程。但業者觀察，路況最爛的林務局林道其實最沒保障，因接駁車多是非法白牌車，沒有保險，萬一出事也不會有理賠，造成「最危險路段，對登山客也最沒保障」的怪異現象。

接駁車業者魏泰域表示，國內登山接駁車生態，從早期以非法白牌車居多，近2年逐漸合法，主要是福斯T6引進後，原本開得利卡、二手福斯T4的接駁車司機紛紛換車，找合法營業車業者靠行「合法化經營」，透過網路攬客，估計全台做登山接駁的司機約百來位。

合法營業者可直接開往登山口的路線，如台7甲（雪山線、南湖大山線）、台14甲的合歡山，以及玉山、嘉明湖等路線。至於進入北二段的730林道、東郡丹大橫斷的郡大林道、花蓮瑞穗林道，進入六順山萬榮林道等，因林道路況差，仍由當地接駁車司機使用非法白牌得利卡接駁。

另據了解，目前林道36K來回載一團9人收費2萬7千元。

山路險 出事沒保障

魏泰域說，合法的營業者大多只載到林道路口，就轉給白牌車去接駁，不過白牌車沒保險，甚至有些就是安排小貨車，登山客和大背包一起擠貨車後車斗，萬一出狀況對登山客並無保障。

林務局花蓮林管處長楊瑞芬說，發生台電包商工程人員違法開白牌車接駁登山客，還出人命，已行文台電約束包商行為。目前不開放接駁車進入萬榮林道，主要是林道路況及擔心盜伐，建議登山客還是「用走的」。

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