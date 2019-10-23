4歲娃上幼兒園 天降鐵鎚砸破頭

2019-10-23

2公斤重 9樓施工脫離

〔記者楊國文／台北報導〕康軒文教機構專員周啟知在9樓露台施工，鐵鎚頭突然與握把脫離，2公斤重鐵鎚頭砸中1樓戲水池的康軒幼稚園4歲女童頭部，造成顱骨陷入性骨折等傷害，一審依業務過失傷害罪判周男4月，康軒文教董事長李萬吉和康軒幼稚園徐姓女園長均無罪；高等法院審酌李、周已連帶賠償女童620萬元及達成和解，昨判周4月徒刑、准予緩刑2年，李、徐女仍無罪，3人均確定；檢方可就李涉建築法部分提起上訴。

康軒員工賠620萬 緩刑

2015年11月17日下午1時，康軒文教總務部專員周啟知，在新北市康軒文教大樓9樓露台施作固定安全網及安全繩安全釘釘入牆面修繕工程，鐵鎚頭突然與握把分離，鐵鎚頭從9樓墜落，穿破1樓戶外戲水池上方的遮蔽罩，擊中學習游泳課的4歲女童頭部，造成顱骨陷入性骨折、臉部撕裂傷等傷害。

女童被診斷出腦出血致語言能力受損、腦神經損傷致右手無力等傷害，檢方依業務過失重傷罪起訴周、李和徐女，李另被起訴違反建築法。

台北地院依台大醫院鑑定結果，認為女童語言能力受損，無法證明是因腦傷造成，至於右手無力症狀，則和周男的疏失有關。

負責人無罪 家長不服

女童方面，生活已能自理，認定傷勢雖有後遺症，未達到「重大不治或難治」、「毀敗或嚴重減損」的重傷害程度，加上周和李同意連帶賠償500萬元，北院改依業務過失傷害罪判周4月徒刑，可易科罰金12萬元。

至於李、徐女，北院認定均未涉刑責，仍判無罪。女童家屬不服，上訴高院。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法