國中女老師遭摸臉、頭放肩上 澎湖爆喝茫警官涉性騷擾

2019-10-23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕性騷羅生門事件！澎湖某離島國中日前召開家長委員會議，會後前往鄉代會聯誼室高歌續攤，席間傳出有警官疑對女老師有不當肢體接觸，甚至巴她頭，使女老師心生不滿，因雙方各執一詞，相關單位正深入調查。

爆料者指出，十月十六日學校家長委員會在某小吃部聚餐並開會，邀請前鄉長許賢德、鄉代會主席陳淑娟及地方人士與會，會後前往鄉代會聯誼室唱歌續攤，擔任委員會顧問的二線二星警官也應邀出席，酒過三巡後，先對某位女老師摸臉，又握另名女老師手，還不時言語騷擾，更過分的是巴女老師的頭，還將頭放在女老師肩膀上。

由於女老師們普遍感到不舒服，在拉扯之間，許賢德見狀將警官拉開；針對爆料者說法，許賢德表示當日見警官喝多了，才把他拉開，不了解前面發生的狀況，陳淑娟、校長及其他地方人士都表示不清楚當日狀況，校長及教育處表示，只要接獲老師提出檢舉，就會成立性平委員會介入調查。

另外，爆料者指出，警官與校長是「乾姊弟」關係，因此當時礙於校長面子，不便破壞現場氣氛，但下週一導師會報會提出控訴，希望校長不要因推動學校與社區關係，勉強老師參加續攤；對此校長否認，表示續攤都是自由開放參加，同時廿幾年前因與警官之姊為同事，認其母為乾媽，才以姊弟相稱；至於被指控的警官則表示絕無此事，當天前往續攤會場是討論提供獎學金事宜，停留不到一小時便離去。

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