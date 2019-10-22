威力彩頭獎開在暖暖 1注獨得6.6億

2019-10-22

〔記者巫其倫、俞肇福／綜合報導〕威力彩終結連19摃，昨晚開獎的第108000084期威力彩，頭獎1注中獎，獨得獎金6.6億元，獎落基隆市暖暖區暖暖街180號「好運來彩券行」，這是2014年第4屆公益彩券開賣至今，威力彩頭獎首次獎落基隆。

本期威力彩中獎號碼「05、07、13、20、23、27」，第2區為「08」，頭獎1注中獎，6.6億元扣除2成所得稅後，幸運得主可實領5.28億元。

「好運來彩券行」老闆娘周麗淑說，她店裡經常會有狗來店門口大便，她都當作是天降黃金，只是昨天開店時，有幾隻狗在店門口互相狂吠，結果晚上就開出威力彩頭獎，原來人家說，「狗來富！狗來富！」狗狂吠就是在暗示要開出頭獎。

暖暖區開出頭彩次數多

台彩表示，昨晚為第4屆公益彩券以來，威力彩首次在基隆開出頭獎；大樂透第4屆則是在基隆開出過8次，其中，有4次大樂透頭獎都由暖暖區開出，昨威力彩頭獎再次獎落暖暖區，也讓暖暖區堪稱全台最幸運的行政區之一。

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