三寶阿伯逆向「對決」女騎士 雙傷

2019-10-22

〔記者許國楨／台中報導〕70歲林姓阿伯貪圖方便，昨上午交通尖峰時段，竟在台中市中清路逆向騎機車，26歲莊女騎乘的機車剛好右轉中清路，兩輛機車幾乎沒煞車下當街對撞，兩名騎士雙雙倒地不起表情痛苦，所幸兩人都是頭部及手部擦挫傷，無生命危險。

店家心有餘悸地說，對撞當下兩人頭戴安全帽碰觸後，兩輛機車隨即彈開連人帶車摔倒在地，真的是驚險一瞬間！警方表示，依道路交通管理處罰條例45條1項3款，「逆向行駛」可罰新台幣600至1800元，而車禍致人受傷告訴期半年，也涉及刑法傷害罪，可處5年以下徒刑、拘役或50萬元以下罰金，阿伯逆向騎車真是害人害己。

昨上午8時30分上班時段，台中市北區中清路、進化北路口車流相當大，林姓阿伯竟在中清路逆向騎機車，此時莊女騎乘的機車，沿進化北路右轉中清路，兩輛機車在路口一間店家前撞個正著。

過程被騎樓監視器拍下，畫面顯示兩輛機車對撞後，頭戴安全帽的兩人面對面撞上，兩車彈開後雙雙摔倒在地，撞擊力道猛烈，受傷兩人久久無法起身。

阿伯貪圖方便 搶綠燈

行經騎士紛紛停車，協助扶起倒地機車及傷者，防止二度追撞，警方通報救護車將兩人送醫，兩人都是頭部及手部擦挫傷。

阿伯向警方說，當時剛從中清路上的診所看完腸胃，看到前方路口是紅燈沒來車，一時貪圖方便才逆向行駛。

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