試砲場在壯圍 漁民常撈到砲彈

2019-10-22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜縣吳姓老翁拾獲未爆火箭彈，在切割時爆炸被炸死；據悉，該型火箭彈由中科院生產，曾在壯圍大福試砲場測試；壯圍濱海公路旁的軍方「試砲場」，提供中科院、軍備局等單位申請，測試所生產彈藥效能，漁民在附近海域撈到未爆彈時有所聞。

多丟回海中 移工誤為垃圾撿上岸

壯圍試砲場以海域作試射場址，每月排定射擊項目後，會公布射擊通報單，要求漁民避開演練海域。今年10月就規劃17次實彈射擊項目，範圍從蘭陽溪口至頭城外海，東則抵達龜山島海域，最大彈道高度約1萬1000呎，可見測試範圍之廣。

軍方人員說，試砲場主要以新生產彈藥為主，多是將場地借給軍備局、中科院測試，試砲場主要負責試射，當日安全管制，測試人員則由中科院負責。

宜蘭常有漁民作業時，意外撈到火砲殘骸或未爆彈，去年5月，頭城籍漁船就曾在外海，1次撈到3顆迫砲訓練彈。

鄭姓海產業者說，頭城捕漁法多為拖網或流刺網，因網目小，漁網在海底拖拉，易將墜海的彈藥打撈上岸，多數船長知道未爆彈外觀，有時為避免麻煩，撈到就直接海拋，帶回港內很少，但有時外籍移工不清楚撿到炸彈，誤認為垃圾才會帶回。

大溪陳姓資深船長，也曾在外海撈過砲彈，最後直拋入海；他說，他曾在1年內撈到10餘顆未爆彈，最近幾年情況較為罕見，很少聽聞有漁船撈到彈藥。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法