透天4樓 為何火神速吞3命？沒裝住警器+煙囪效應

2019-10-22

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市鶯歌區德昌街一棟4層樓的頂樓加蓋透天厝21日凌晨火警，造成鳳鳴國小校長曾俊凱與妻子、外甥命喪火場，新北市消防局初步研判，曾家並沒裝住警器，熟睡之際無法察覺失火，加上頂樓加蓋部分疑門窗緊閉，濃煙排不出，沿著室內逃生梯亂竄，產生煙囪效應下，才會延燒如此快速，另每個房間門都沒關，濃煙竄入房內，最終造成重大傷亡。

新北市消防局解釋，這棟透天厝有室內逃生梯，1樓火勢燒起來時，濃煙竄入逃生梯向上蔓延，4樓加蓋樓層疑似沒開窗，致濃煙無處排，只能在逃生梯上下流竄，溫度不斷攀升，火勢蔓延速度加快，一下子就燒到4樓。

消防局研判，火勢蔓延快速，一家人熟睡中，又沒有裝設住警器，等到發現火燒上樓已失去逃生先機。

阻濃煙求生：關房門堵住門縫 開窗求救

新北市消防局表示，民眾受困火場，若是樓上起火，就要往樓下逃生；起火點在樓下，則有2種選擇，若判斷已被濃煙阻斷退路，可待在原本所在之居室，設法堵住門縫不讓濃煙竄入房內，並打開窗戶，打119待救，若判斷還可以進出房門，則可向樓上相對安全點逃生，並撥打119待救。

另求救電話中，務必清楚交代所在位置，包含樓層、哪一間房等，以便消防人員迅速趕抵救人。

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