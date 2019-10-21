報案者愈來愈多…詐團經營線上博弈 每次都贏卻領嘸錢

2019-10-21

〔記者姚岳宏／台北報導〕線上博弈「只贏不輸」？小心詐騙陷阱空歡喜一場！台中市28歲童姓上班族，在「頂尖集團」博弈網站試玩，剛開始每次下注均命中，童男樂得不斷加碼，未料他要領回獲利時，詐團卻以各種話術不讓他提領，直到發現網站無法連線，才驚覺是紙上富貴，前後被詐騙170萬元。

下注都命中 被誘導一直加碼

刑事局統計，今年7~9月假投資博弈網站詐騙案件數共計83件，其中「馬力諾全球娛樂」7件，「頂尖集團」、「高登全球娛樂」各6件、「WD環球國際」5件、「CIS環球娛樂」、「NCI新彩國際」各4件，這些博弈網站在詐騙得手後即關閉，換名再出發，令被害人防不勝防。

被害的童男跟警方說，他在Instagram看到廣告至「頂尖集團」博弈網站，對方標榜可儲值試玩，由於每次下注均命中，對方又介紹其他投資報酬率更高的博弈遊戲，童男見帳面獲利持續增加，不斷加碼加注，當他要領回時，卻發現無法提領，甚至網站無法連線，才驚覺受騙。

話術教貸款 男大生也失金40萬

另名台中市20歲戴姓男大生，也是在Instagram上看到廣告，私加LINE好友後，對方以「掌握網站後台方程式」及「9成獲勝率」等話術，誘騙男大生投資，起初投注小筆資金都獲利，對方又以「補本專案」、「特殊課程」等話術誘騙投入大筆資金，甚至要求男大生申辦貸款、跟友人借款投資。

當男大生投注大筆資金後，歹徒又以「網路延遲」、「下錯單」、「入金量不足」等各種話術誘騙被害人再投入更多資金，最後遭詐40萬元。

刑事局指出，將持續公布高風險博弈網站名單，避免民眾受騙，同時彙整受理案件情資，由專責單位追查可疑犯嫌。警方呼籲，民眾於線上博弈網站從事客服人員或參與賭博行為，恐涉刑法賭博罪嫌，提醒勿參與以免觸法。

刑事局提供線上博弈詐騙手法大公開。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局公布線上博弈詐騙發生件數排名。（記者姚岳宏翻攝）

詐團話術擷圖

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法