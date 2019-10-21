卡拉OK賣得比包龍星便宜 直播主吳小哲控險遭活埋

2019-10-21

「甩棍插進肉裡...」

〔記者方志賢、陳彥廷／綜合報導〕屏東縣直播主吳小哲（本名吳季哲）8月27日晚間，疑直播利益紛爭，遭「包龍星」直播台一方3名嫌犯擄走打斷手腳，吳小哲昨手腳包著紗布、坐著輪椅控訴，他被凌虐6小時，左腳踝都已粉碎性骨折，嫌犯陳南穎甚至「拿甩棍整枝插進肉裡，要把骨頭挖起來」，並稱是因一款卡拉OK低價惹禍上身。

吳小哲與「包龍星」直播台經營者洪臻賢相識20多年，原是直播台合作夥伴，他後來自立門戶，雙方因直播利益而結怨，這次則因一款貓頭鷹造型的卡拉OK，他賣得比包龍星的價格便宜一半，才惹禍上身。

吳小哲說，網路上賣1600、1700元，他賣1580元有什麼錯？因為包龍星賣2980，卻怪他要低價拚價，他完全不知道對方賣多少錢。

他還說，當晚被押出去，上車時對方就用車門夾斷他的腳，上車後3人二話不講，又爆打他的頭、臉，他曾跳車，但腳斷了根本跑不動，被抓回去又是一陣痛毆。

嫌犯用膠布綁住他的手腳、蒙住眼睛、遮住嘴巴，還用衣服蓋住頭，他聽到拉槍機聲音，恐嚇要槍殺他，說「用衣服蓋住身體，血才不會濺得到處都是」，3人還分持鋁棒、高爾夫球桿及甩棍狂毆他，威脅「挖個坑要活埋我！」

吳說，他被凌虐6小時，左腳踝打得粉碎性骨折，陳嫌甚至「拿甩棍整枝插進肉裡，要把骨頭挖起來」，他快要昏死過去，陳嫌還拉他頭髮，不讓他昏過去，最後見他已遍體鱗傷，才逃離現場。

聲稱復原狀況不樂觀

吳小哲表示，他的手腳都被打斷，最嚴重的左腳，迄今仍無法活動，復原狀況不樂觀，可能會跛腳，他現在吃飯要人餵食，大小便要人幫忙，「自己形同廢人！」

吳小哲說，醫療費估計需百萬元，強調不會以任何名義募款籌醫藥費，還說動手傷人的「包龍星」團隊，至今沒有一句道歉，甚至在網路以非事實語言攻擊，他決定提告。

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