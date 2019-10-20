55萬買的馬匹不能騎？ 婦怒求償

2019-10-20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕蔡姓婦人指控，她花了55萬元向新北市一家大型馬術中心的楊姓馬術選手，買來一匹荷蘭進口母馬，給女兒飼養騎乘，但騎不到半年，就發現馬匹2隻前腳有舊傷，無法正常騎乘，認為楊隱瞞傷勢，向嘉義地院控告返還價金、飼養費及醫療費共80萬8千元。楊男的委任律師回應，買賣之前，蔡婦女兒曾試騎該匹馬，未提起有任何異狀，足證馬匹健康狀況良好，此案已進入司法程序，交由法院判決。

蔡婦女兒說，她愛騎馬，去年6月由母親出資向楊男購買一匹荷蘭進口80萬元母馬，2個月後楊提及還有另一匹55萬元母馬要賣，因信賴楊男，未請獸醫檢查，僅由對方在合約切結「依誠信原則保證馬匹健康良好」。

蔡婦女兒說，2匹馬都照教練建議小心飼養，80萬元馬匹未出問題，但55萬元馬匹今年2月出現2隻前腳疼痛，休養1個多月後，6月又疼痛，只能長期休養。她請中華馬協認證專業獸醫檢查，才知馬匹左前肢球節上方有撕裂傷合併慢性肌腱炎，球節上方腫大，屬反覆運動傷害舊傷，如繼續騎乘會導致馬匹受傷更重，並危及騎士。

楊男的李姓律師說，買賣後快半年才反映馬匹有腳傷且反覆疼痛，在馬匹休養後，才請獸醫檢查稱馬匹有舊傷，距離買賣已快1年。律師說，該匹馬是馬術運動之用，均會有運動傷害，對方所提證據無法證明以前的傷與馬匹現在傷勢有關，也可能是蔡婦女兒騎乘時造成。

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