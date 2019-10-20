不甘戴綠帽殺小王 判15年賠500萬

2019-10-20

〔記者王捷／台南報導〕衝動的代價好高！

當廚師的鄒姓男子發現何姓妻子與陳姓小王交往，何女答應與陳男分手，兩人也協議離婚重新開始。去年何女說要回娘家，鄒後腳跟上，豈料撞見陳男也在場，一時暴怒拿摺疊刀刺死陳男；台南地院依殺人罪將他判刑15年，陳妻並向鄒男求償精神慰撫金、喪葬費與女兒、婆婆的撫養費共1300多萬元，法官判准5百多萬元。

今年40歲何女是門市人員，月薪約2、3萬，大她6歲的丈夫鄒男收入也不高，兩人沒有孩子，經濟狀況不是很好。何女認識做工的陳男，是因為陳男常到店裡而熟識，兩人各自有家庭，但仍偷偷交往。去年2月鄒男發現自己被戴了綠帽，罹患憂鬱症。

何女為安撫丈夫，願意與陳男分手，鄒男也希望與何女重新開始，同意協議離婚但兩人仍然同居。何女自稱，與陳男分手後，有很長一段時間沒聯絡，但某天看到陳男在LINE動態上PO出受傷圖片，基於之前情感讓她緊張，又與陳男聯絡，案發前一天，陳男來找她希望復合，因她答應要和丈夫復合，因此找陳男到娘家談。

鄒男說，案發前一天，何女半夜哭醒，覺得與陳男的感情讓她很難受，去年5月27日一早，妻子說要先回娘家再去上班；因為他也想找丈母娘訴苦，當時不知道妻子約了陳男，以致他一進娘家看到陳男，才會情緒失控殺人。

法官認為，鄒男犯案後態度不佳、未與被害人和解，是對家屬的二度傷害，依殺人罪判鄒男15年徒刑。民事方面，陳男的妻子主張失去丈夫後，心理與家庭負擔沉重，依此求償喪葬費、女兒、婆婆的撫養費以及精神慰撫金共1300多萬元。財產總額僅10萬元的鄒男則請求駁回陳妻之訴。

民事庭法官認為，陳妻的女兒與婆婆的精神慰撫金應以150萬元適當，加上撫養費與喪葬費，依此判准賠償500多萬元。至於案發前陳妻是否知道丈夫與何女交往？判決書未論及。

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