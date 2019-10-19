19歲美眉渾身傷暴斃 家屬不信毒男友沒動手

2019-10-19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕一名為愛離職南下苗栗與男友同居的妙齡女子，質疑男友劈腿後的隔天猝死。全案是他殺、或是被酒毒所害？正由檢警追查釐清中。

喝酒+拉K 同居吵劈腿

19歲廖姓女子是在楊姓男友苗栗縣同居處猝死，楊男聲稱，14日晚間與廖女喝酒、拉K，廖女質疑他劈腿雙方起口角，廖女突然情緒失控用頭部撞牆，不料隔天昏迷不醒，送醫不治。廖女家屬不信，強烈質疑她是遭毆打致死。

男稱女自己頭撞牆

苗栗檢警前天解剖遺體，發現廖女頭部與肢體有瘀青外傷，但顱內未出血，應非致命傷，而廖女酒精濃度經換算高達1毫克，懷疑喝了很多酒。因死因不明，已採集胃液等相關跡證化驗。

據了解，廖女是雲林縣虎尾人，原本於台北市的美髮店工作，在網路結識23歲楊男並熱戀，廖女於是離職，兩人在苗栗縣後龍同居。

楊男說，14日晚間與廖女一起喝酒、拉K，廖女突然質問他是否劈腿，他雖然否認，廖女仍舊與他爭執不下，過程中一度還用頭撞擊牆壁，曾與在場友人制止廖女。

隔天昏迷不醒 追死因

廖女獨自留在房間，楊男15日上午11點打開房門，發現廖女昏迷不醒，試圖拍打臉頰喚醒她，但依舊昏睡，緊急打119送醫急救，回天乏術。

楊男並聲稱，廖女生前曾用驗孕棒發現自己懷孕，並到婦產科就診。不過法醫解剖時並未發現廖女有孕在身，不排除廖女是因婦科疾病就診。

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