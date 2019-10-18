資優女和嬤慘死輪下 阿姨怒打司機

2019-10-18

〔記者楊政郡、蘇孟娟／台中報導〕台中市居仁國中13歲資優班女學生張宥潔和王姓外婆前天遭砂石車輾斃，台中地檢署檢察官昨諭令吳姓砂石車司機10萬元交保，要他回家籌錢，與被害人家屬談和解。

檢方昨開臨時偵查庭，吳男向家屬下跪，張宥潔的阿姨太傷心、情緒失控，出手打了吳男耳光，隨後被舅舅制止。

監視器畫面顯示，47歲吳男當時從台中市東區自由路行經建成路口，準備右轉地下道，王婦騎機車載著外孫女直行，疑因大車內輪差造成視線死角，右車頭撞上王婦機車拖行，祖孫慘死車底。

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