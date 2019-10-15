千萬買通貪警 1500公斤毒品闖關

2019-10-15

吳俊卿無悔意 檢求處重刑

〔記者蔡清華／高雄報導〕檢警與海關今年3月偵破從越南運輸來台的1.5公噸安毒及K他命，是國內治安史上最大宗毒品走私案；橋頭地檢署昨偵結，查出主嫌林夏舟以1000萬元買通熟稔海關業務的保三總隊警員吳俊卿（案發後請辭），吳以冒用海關績優廠商名義進口貨櫃協助闖關，檢方認為吳負責安檢任務，竟與毒梟勾結，且一再狡辯無悔意，建請法院從重量刑。

檢警與海關今年1月底於高雄關查扣2只可疑貨櫃，發現夾藏安非他命500公斤、K他命1000公斤，3月14日逮捕主嫌林夏舟。

販毒集團為免貨櫃遭海關查驗，林夏舟透過管道認識任職保三總隊的警員吳俊卿，謀劃走私一批「毒品先驅原料」，允諾事成後給付1000萬元，吳則建議可冒用海關績優廠商名義進口貨櫃，避免被海關開櫃查驗，未料全案早為專案小組掌握。

檢方發現，該販毒集團分工精細，於國外以貨櫃夾藏毒品運輸至國內，這批毒品早在去年12月就意圖闖關失敗，今年1月再度闖關，經專案小組成員會同海關開櫃查驗，當場查獲藏放在合板內的大量毒品，集團成員見事機敗露，於是放棄領取貨櫃並分頭逃逸，經專案小組追緝，陸續拘提涉案人到案。

林夏舟、吳俊卿與沈姓報關業者被依毒品危害防制條例，林、吳另涉貪污治罪條例、偽造文書等罪，一併提起公訴。

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