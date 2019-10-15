怪媳怕婆婆下藥 牙膏衣物藏冰箱

2019-10-15

怕被監聽 不斷辦手機

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕林姓婦人常疑神疑鬼，認為有人要害她，除懷疑小姑對她下符咒、婆婆對她下藥外，更進一步將牙膏、牙刷、衣物等生活用品放進冰箱，她還懷疑手機遭監聽，不知重辦多少支手機門號，林婦的怪異舉止讓先生陳男10年來飽受煎熬，忍無可忍訴請離婚，新竹地院判准。

懷疑未同住的小姑下咒

陳男指控，妻子林女生了2個孩子後，開始疑神疑鬼，一下說公公偷看她的信，一下說家人動她的東西，或未同住的小姑對她下符咒，也懷疑婆婆對她下藥，還聲稱到廟裡擲筊，是神明指示的，導致家庭嚴重失和。

後來林女疑神疑鬼更加嚴重，說枕邊人要害她，鄰居也聯合外人要害她，宮廟裡面的人也要害她，妻子常覺得有人偷偷潛入家中，放了什麼要害她，還將吃的食物、生活用品以多層塑膠袋包藏起來。

此外，林女將牙膏、牙刷、沐浴乳、洗碗精、衣服等放在冰箱，防遭人動手腳，一旦起疑便全數丟棄重買。

食物用多層塑膠袋包藏起來

林女認為住家附近餐廳與便當都會被人動手腳，所以不能吃，也不願跟家人吃飯，還懷疑車子被動手腳，有人跟蹤她，更懷疑手機遭監聽，不知重辦多少支手機與門號。

林女甚至用黑色塑膠袋罩住電視、電扇，聲稱會遭監控，還大量囤積淨身避邪草煮水使用，要求家人洗澡一定要用，連洗衣服也是。

陳男說，林女除自己貼符咒避邪外，還對子女燒符咒燻香，每每到廟裡擲筊回來，就說家人要下藥害她。甚至加裝大門門鎖，連他也回不了家，甚至攜子不歸、不讓子女按時就學，半夜報警指控他性侵女兒，因而訴請離婚。

夫不堪其擾訴離 法院判准

林女聲稱精神狀況好得很，囤避邪草，是姊夫開公司常參加喪禮會用到，另外，子女要做實驗，才將洗碗精等物放冰箱，聲稱很少到宮廟求神問卜，她被先生妖魔化了。

陳男母親作證說，媳婦嫁進門10多年從未擦過地板，連煮一頓飯都沒有，卻在外面欠了一堆債務，去年甚至以「非科學原因」離家他居，期間常帶子女去宮廟拜拜，法官發現林女對子女的想法與作為，連社工都深覺不妥，林女卻無改善意願，判准離婚。

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