抗議屏科大鎖違規車／學生會長「公民不服從」 毀16機車鎖判拘

2019-10-15

〔記者李立法、邱芷柔／屏東報導〕國立屏東科技大學前學生會長招有倫不滿校方將違規車輛強制上鎖，以油壓剪連續破壞16個大鎖後向警方自首，強調其行為合乎「公民不服從」精神，選擇損害較輕手段抗議校方侵害學生權益，但屏東地院認定是暴力破壞行為，不具正當性，依毀損罪判拘役10天定讞。

地院認定是暴力破壞

屏科大校區面積近300公頃，學生多以機車代步，校方為便於管理建置「無線射頻辨識系統（RFID）」，去年1月公告，將針對未辦理RFID通行證車輛，開具違規單就地上鎖。

當時的屏科大學生會長招有倫，不滿學校決策前未邀請學生代表參加、漠視學生權益，去年2月間，針對被校方強制上鎖的違規機車，持油壓剪剪斷16個大鎖後向警方自首。

招有倫主張，剪鎖是抗議校方對車輛管理做法的不當，他被迫行使「公民不服從」的抵抗權。

檢察官及法官均認為，人民行使抵抗權或公民不服從，應以和平、非暴力手段為前提，招男持油壓剪破壞大鎖屬「暴力」行為，無「公民不服從」正當性，檢方以毀損罪起訴。

屏東地院簡易庭法官考量案情及犯罪動機，輕判拘役10天，可易科罰金。招有倫不服上訴，日前被屏東地院合議庭駁回，全案定讞。

屏東科技大學2016年起實施RFID門禁政策，鼓勵校內師生裝設RFID停車識別證，大學部汽車350元、機車300元，繳交一次可使用4年。

屏科大指出，未強制學生申辦RFID，但車輛進入校園經查未申辦者，會先貼上違規通知單並上鎖，車輛所有人到生活輔導組領取開鎖鑰匙時，會勸導裝設RFID；以這學期來說，開學至今汽車申辦266輛、機車988輛。

招有倫︰屏科大管理沒按程序

目前在台北大學修法律學分學程的招有倫昨晚說，RFID上路至今仍有許多學生不滿，學校應該正視學生想法，例如現在車牌辨識系統已成熟，學校卻要求學生在車上貼RFID，根本是便宜行事的做法；且教育部規定，專科以上學校向學生收取學雜費，財務應公開透明。他認為屏科大相關管理辦法沒按程序進行，對判決結果不排除尋求其他司法救濟管道。

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