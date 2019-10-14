女毒犯冒名應訊 騙過警檢院連闖3關

2019-10-14

〔記者鮑建信、黃良傑／高雄報導〕高市董姓女子涉嫌吸食海洛因、甲基安非他命落網，被逮後冒用胞姊之名應訊，2人身形、長相等均明顯不同，高雄市刑大、檢察官和法官仍被蒙騙，董女因此連闖3關，直到胞姊收到勒戒裁定書，向高雄高分院提抗告，女毒蟲冒充案案情才水落石出。

胞姊遭妹冒名 喊冤未獲採信

離譜的是，女毒蟲冒名已騙過3道關卡，二審承辦法官懷疑案情不單純，曾發函再次確認嫌犯身分，結果警方仍未發覺有誤，還回函說沒問題。

今年3月11日上午，高雄市刑大幹員持搜索票前往鳥松區大同路搜查，懷疑董女吸毒，帶回隊部驗尿後，移送高雄地檢署複訊，董女未帶證件，卻以胞姊名字應訊，騙過承辦員警和內勤檢察官。

後來，市刑大接獲檢驗報告，董女尿液呈現陽性反應，4月18日移送高雄地檢署偵辦，承辦檢察官5月23日開庭，董女的胞姊出庭應訊喊冤，否認吸毒，堅稱當天落網的女子不是她。

二審發覺有異 警竟回沒問題

檢方認為董女的胞姊狡辯，聲請高雄地院法官裁定觀察勒戒獲准後，董女的胞姊自認被嫁禍，向高雄高分院提起抗告，承辦法官唐照明審閱卷宗，認為以往吸毒犯送勒戒，很少人會堅決否認，懷疑事有蹊蹺，發函市刑大再次確認身分，不料7月底收到的警方回函，還是一口咬定董女的胞姊吸毒。

勘驗筆錄光碟 比對還姊清白

唐照明仍不死心，當庭勘驗董女落網時製作的筆錄光碟，並傳喚她的胞姊出庭，發現董女的身形、長相等，均與她的胞姊明顯不同，承辦陳姓警員也作證說，當初落網的董女與在場的董女胞姊的確不是同一人，同時將董女錄影畫面和照片進行辨識，查出真實身分外，並發現她因另案被高雄地院通緝，案情總算水落石出。

高雄高分院因此撤銷董女胞姊的觀察勒戒裁定，檢警將另起爐灶，追究董女偽造公文書罪嫌。

高市警局昨表示，目前尚未接獲通知，無法了解個案出差錯原因，待釐清後再行政懲處。

高雄地檢署。（資料照）

女毒犯移送流程缺失

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