送餐喪命又1起⋯Uber eats外送員遭撞亡

2019-10-14

〔記者王冠仁／台北報導〕美食外送平台Uber eats黃姓外送員，昨晚用餐時段執行送餐任務時，遭後方轎車追撞，撞擊力道讓黃的機車往前撞上另輛轎車，黃被「夾在」兩車之間，傷勢嚴重，到院前失去呼吸心跳，儘管送醫搶救一度恢復心跳，但最終仍傷重不治。這是繼10日另一送餐平台foodpanda馬姓外送員車禍喪命後，又一起外送員死亡車禍。

台北市消防局昨晚6時許接獲報案，指稱中正路上發生一起車禍，一輛機車遭後方轎車追撞，機車騎士受創嚴重，救護人員趕到現場，發現受傷的原來是20歲Uber eats黃姓外送員，他被夾在兩車間，失去呼吸心跳，隨即被送往新光醫院急救，經2個多小時搶救後仍回天乏術。

警方調查，黃當時騎車由百齡橋機車引道東往西方向下橋，他下橋後行經中正路、靠近中正路586巷前，遭47歲謝姓男子駕駛的轎車從後追撞。由於撞擊力道猛烈，黃的機車再往前撞上70歲周姓男子的轎車，黃當場被夾在兩車之間。

警方說，謝男與周男的酒測值都是0，警方不排除車禍起因可能是從後方追撞的謝疏於注意車前路況所致，將進一步釐清車禍發生原因。

本月10日深夜11點多，29歲foodpanda馬姓外送員，從桃園市博愛路往民族路前進時，與另輛小貨車高速碰撞。馬從機車上彈飛，安全帽掉落頭部又撞上路旁花盆，送醫急救仍不治。

Uber eats外送員車禍不治。 （記者王冠仁翻攝）

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