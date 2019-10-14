列車長鐵腕查票 鐵路警逃票照樣抓

2019-10-14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕汪姓列車長素以查票鐵面無私著稱，他查起票來認真仔細，別說自稱是列車長夫人的同仁眷屬，就連鐵路警察也不放過，即使因查票而遭乘客恐嚇、辱罵甚至傷害，他也從不退縮。

汪姓列車長曾於查票時發現未滿65歲的黃男，持悠遊優待卡搭車，黃男動粗搶回卡片，致汪姓列車長左臂遭對方的手指劃傷，汪姓列車長憤而控告黃男詐欺、傷害與妨害自由。

去年9月，鄭姓鐵路警察下班搭自強號列車南下嘉義，持鐵路警察乘車證進站，經過桃園站時，汪查票時發現鄭未購車票，僅有乘車證，鄭表明是鐵路警察欲補票，汪堅持需在中壢站補票且加收50%票價，還提告鄭詐欺得利罪；檢方以鄭主動要求補票、無證據顯示無票乘車、無詐欺得利等證據，全案不起訴。

2017年12月，60歲吳姓婦人搭區間車自板橋前往台北車站，經萬華車站時遇到汪姓列車長驗票，查出她並未買票，除要求補繳車資18元，並依規定補收9元。吳婦在車廂內公然對汪辱罵：「別的列車長都沒這麼惡劣！沒碰過心腸這麼壞的！」「你去告吧，我是出家人，你會下地獄！」台北地院依公然侮辱罪判吳婦罰金4000元。

去年1月，陳姓男子搭區間列車經竹北站至新豐站間時，不滿汪姓列車長查驗車票，辱罵三字經並恫稱：「改天找人來打人喔，我跟你講」、「我把你敲下去，看你會不會害怕」，被新竹地院依恐嚇罪判刑3月。

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