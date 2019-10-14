小三冒用台鐵優惠票偷情／鐵面列車長查票 驚爆同事姦情

2019-10-14

列車長小三冒稱正宮

〔記者蔡彰盛、蕭玗欣／綜合報導〕56歲李姓女子買半票搭台鐵區間車，汪姓列車長查票時，李女出示詹姓列車長的員工通勤乘車證及工作證影本，還自稱她是詹妻，希望列車長「睜一隻眼、閉一隻眼」，汪男不買帳並報請站務人員處理，意外查出自稱是列車長夫人的李女是冒牌貨，而詹男擔心與小三的戀情曝光，向警方謊報給妻子的證件影本遺失被人撿走，兩人雙雙吃上詐欺與誣告罪官司。

列車長與小三吃官司

檢警調查，57歲詹男是台鐵台北運務段新竹車班列車長，去年3月將自己的台鐵員工通勤乘車證與工作證影本，交給56歲李姓小三使用。

去年10月16日，李女在新竹火車站以自動購票機購買13元的區間車半價車票1張，欲回湖口鄉住處，區間車經竹北至新豐車站間遇到汪姓列車長查票。李女謊稱是詹妻，並出示詹姓列車長的員工通勤乘車證、工作證影本，意圖逃漏票價差額。

由於台鐵員工通勤乘車證不得交由他人使用，汪起疑通報新豐車站站務員處理。李女對新豐車站鍾姓副站長謊稱未帶證件，是詹姓列車長的配偶許女，甚至報出許女身分證字號與生日，不久以「有急事出去一下」為由，在鐵路警察到場前逃離。

鐵路警察局新竹分駐所則同步通知許女到案說明，許女看監視錄影畫面說，她不認識冒用她身分的人，在旁的詹姓列車長則神情緊張，怕姦情曝光，直催促警方趕緊結束訊問，還叫老婆不要提告，希望此事快點落幕。

事後詹男為掩護李女真實身分，製作警詢筆錄時，謊稱「我將鐵路局員工通勤乘車證、工作證影本交給我老婆使用，因老婆不慎遺失，遭人撿走冒用身分，我不知道是何人冒用！」

不過檢警查訪發現，不少台鐵員工都知道詹姓列車長有小三，且小三都是從湖口站買半票搭到新竹站與詹男約會，因此查出李女身分。

檢警提醒詹男「你真的要為保護小三、不讓她身分曝光，而賭上你的列車長工作嗎？」詹男才坦承將乘車證與工作證影本給小三使用。

檢方最後依詐欺得利未遂及行使偽造準私文書罪起訴李女，依未指定犯人誣告罪起訴詹姓列車長。

台鐵表示，台鐵員工搭乘台鐵享有四分之一優惠票，父母、配偶、子女等直系親屬半價優惠，但眷屬買票時需報員工身分證字號，車票會註記「眷」字，列車長查票時要出示證件證明身分。

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