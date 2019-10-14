探鼻頭角礁岩秘境 瘋狗浪奪命 女死男插管

2019-10-14

〔記者吳昇儒、俞肇福／綜合報導〕50多歲陳姓男子昨午帶黃姓女友人到新北市鼻頭角風景區附近的鼻頭秘境賞景時，2人均被突來的瘋狗浪捲進海中，在海面漂流時被漁船救起，但黃女已無生命跡象，搶救不治，陳男有吸入性肺炎，插管治療中。

目擊者指出，下午4時45分發現2人落海後，趕緊向消防局求助，附近的漁船「鴨子8號」發現2人蹤影，迅速將人救上漁船，救護人員將2人抬上岸際，進行CPR搶救，陳男逐漸回復意識，黃女卻已失去生命徵象，送醫搶救，仍於昨晚不治，陳男因溺水引發吸入性肺炎，轉送加護病房治療。

陳男當時回復意識時曾向救護人員表示，案發時和黃女沿著鼻頭公園的礁岩，要前往鼻頭秘境欣賞風景，突然一個大浪打來，將2人打落海中。

陳男︰突然遭大浪打落海

當地人士指出，2人落海處是鼻頭角公園的秘境，常有人搭著舢舨或小型漁船到附近的礁岩釣魚，又稱「200礁」及「300礁」，是在地人才知道的地點。

民眾走出秘境 園區難封閉

主管單位、交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處龍洞站主任陳世明表示，風景區內的步道封閉必須是中央氣象局發布海上颱風警報，或達到封閉步道的陣風8級、浪高6公尺的標準，昨天的海象條件並不符合。

陳世明說，昨天並無海上颱風警報，浪高與風力都未達封閉步道的標準，所以無法封閉。再者，2名遊客走的並非園區設置的步道，而是經過礁岩區、民間自行走出的秘境，園區很難去封閉。

東北角海域近日8人落海

陳世明呼籲民眾，每年10月到翌年4月受到東北季風影響，常有長浪發生，也就是俗稱的瘋狗浪，民眾近距離觀浪或垂釣務必注意安全。

中央氣象局基隆氣象站主任湯舜然指出，氣象局昨天12時14分有發布長浪警報，受到哈吉貝颱風影響，基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海及馬祖都有長浪發生機率。第二岸巡隊則表示，近日北海岸及東北角海域已有8人落海。

鼻頭角秘境意外出事地點

陳男帶著黃姓女友人前往鼻頭角秘境，卻不慎被海浪捲入海中。圖中人物非當事人。 （記者吳昇儒翻攝） 附近的漁船將落海的兩人救起，黃女獲救時已無生命跡象，陳男意識模糊，送醫搶救中。 （記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法