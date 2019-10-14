追查嗆韓口罩女？ 高市警：擔心她安危

2019-10-14

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜國慶日參加高雄電影節開幕，遭女子嗆聲，女子隨後被帶離現場，未料事後卻傳出警方調監視器查女子下落，遭批「警察城市嗎？」前鎮警方昨強調，該女子離開會場時十多名民眾、記者好奇圍觀、追問，因擔心其安危，才向工作人員確認，絕無查問女子的身分。

國慶日當天高雄電影節開幕會場，一名戴著口罩女子向韓國瑜嗆聲，指參展的日片「火口的二人」，為什麼不能在中國播？韓國瑜當場要女子：「不用戴著口罩，儘量大聲講嘛。」女子隨後被工作人員帶離現場。

未料一名影展工作人員事後在臉書揭露，有轄區派出所員警來電詢問口罩女子的去處，該人員強調，台灣是法治社會，警察不應該主動調閱監視器查詢她的下落，況且她沒有任何犯罪行為，「如果警察企圖透過監視器追蹤，去發現一位市民的真實身分，這是不對的！」

前鎮警分局昨開記者會，副分局長林建宏出面說明，他說女子大聲向市長提問後，有十多名民眾、記者好奇圍觀，女子隨後被帶到休息室安撫情緒，典禮結束後，因擔心女子與意見不同的民眾發生衝突，警方詢問工作人員，得知她已離開。

林建宏說，為確認女子沒有安全顧慮，警方曾到館內管理室透過監視畫面發現女子在館內八樓悠哉閒逛，沒有安全顧慮，員警就離開了，並沒有追查女子的身分，況且女子也沒有犯罪行為。

林建宏強調，沒有調閱監視器，單純是擔心女子的安危，只在館內看監視畫面，並確認她無安全顧慮，警方迄今也不知道女子的身分。

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